Tra cielo e mare: turismo esperienziale in città e sul mar Piccolo

Un invito al turismo lento e consapevole, lungo itinerari inconsueti e fino a oggi meno battuti, per riscoprire il patrimonio naturale e culturale del Mar Piccolo. Si chiama “Tra cielo e mare” il ciclo di appuntamenti dedicati al turismo esperienziale proposto da WWF Taranto e sviluppati con l’Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo e con altri partner del progetto ECOPAMAR.

Con questo progetto, l’Amministrazione di Taranto, attraverso l’Ecomuseo, intende promuovere la conoscenza e la fruizione turistica del Mar Piccolo, evidenziando l’indissolubile rapporto della città con il suo mare. Un programma di attività esperienziali pensato per permettere ai cittadini di Taranto ed ai turisti di ammirare un paesaggio dai mille volti, ricco di interessanti e numerose sfaccettature. Dai giardini nobiliari al Borgo alla cultura marinaresca della Città Vecchia, dalle aree attrezzate per i più piccoli in Parco Cimino alla tradizione artigianale in esposizione al MuDi (Museo Diocesano), dalla bellezza dell’area protetta Palude La Vela alle tracce del Sacro disseminate lungo la Circumarpiccolo.

«Stiamo seminando un cambiamento positivo – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, stiamo cambiando la grammatica delle relazioni con il territorio, veicolandone un’immagine differente. Non vuol certo dire nascondere i problemi, ma questo lavoro encomiabile messo in campo dagli amici di WWF ed ECOPAMAR merita tutta la nostra attenzione. Perché ci troviamo di fronte a un progetto di tutela e valorizzazione che tiene dentro tutte le risorse di questa città, anche quelle economiche».

Condividendo questa proposta progettuale, l’Amministrazione finanzierà la realizzazione di ben 28 appuntamenti tra agosto e settembre al fine di rendere gratuita, almeno per una volta per quanti ne facciano richiesta, una visita guidata nell’Ecomuseo. L’intero programma dell’iniziativa è disponibile sul sito web ecomuseomarpiccolo.com , attraverso il quale è altresì possibile riservare il proprio posto per i tour a prenotazione obbligatoria.

«Ringrazio tutti gli attori coinvolti per aver concretizzato la linea dell’amministrazione Melucci – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Annalisa Adamo –, sposando il percorso di transizione di “Ecosistema Taranto”, che è anche un percorso di rinascita economica. Abbiamo una prospettiva importante, grazie al sindaco per aver immaginato questo percorso di rinascita, grazie al WWF per essere stata antesignana di questo approccio».

Sarà possibile partecipare anche a tutti gli altri itinerari del programma (ticket di 5 euro) secondo le modalità che troverete sul sito web dell’ecomuseo. I bambini fino a 10 anni non pagano. Aggiornamenti e informazioni sull’iniziativa disponibili anche alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ EcoPaMar

DESCRIZIONE DEI PERCORSI La Città Vecchia di Taranto ed il suo mare La “città vecchia di Taranto” o “Isola Madre” stretta tra i suoi due ponti si affaccia sul Mar Piccolo ed ha sempre vissuto in modo simbiotico il suo rapporto con il mare. Una passeggiata tra banchine di pescatori, chiese e vicoli. Il racconto di un unione indissolubile tra la città ed il suo mare. Previsto ingresso alla Cattedrale di San Cataldo. Gruppo: massimo 30 adulti. Luogo d’incontro: Piazza antistante la Cattedrale di San Cataldo (ore 18.00) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile I sentieri del sacro Itinerario alla scoperta dell’antichissima tradizione Petrina di Taranto. Luoghi, sentieri, panorami sulle sponde del Mar Piccolo ammirati anche dal Principe degli Apostoli. Un tour alla scoperta della Basilica dei Santissimi Pietro ed Andrea (oggi Histò) datata al X secolo, dei resti dell’antica domus romana e dell’acquedotto di età classica. Camminando lungo i sentieri si scopriranno paesaggi, flora e fauna unici tra i resti della necropoli classica, medievale ed antiche cave e grotte. Gruppo: massimo 30 adulti. Luogo d’incontro: parcheggio esterno Histò (ore 18.00) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile I giardini di Taranto Le sponde del Mar Piccolo erano abitate da antiche dimore nobili con splendidi giardini. Ancora oggi, alcuni di questi sono visitabili e dietro gli antichi muri di recinzione sanno stupire per la ricchezza delle piante in essi racchiusi e delle innumerevoli testimonianze dell’antica ricchezza della città. Un tour che partendo dalla Villa Peripato conduce al giardino dell’ospedale Militare tra piante secolari, racconti di antiche residenze gentilizie che hanno ospitato Cardinali, Vescovi, Re e le antiche testimonianze archeologiche (dai monumenti funebri e la domus romana oggi alla Villa Peripato ai sarcofagi e il sacello romano dell’ospedale militare). Gruppo: massimo 30 adulti. Luogo d’incontro: Ingresso Villa Peripato- Via Roma (ore 9.30) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile La seta del Mar Piccolo. Il bisso tarantino, famoso quanto prezioso in epoca antica. Il racconto della produzione di quella che ancora oggi viene definita “la seta del Mare” tra tradizione e gli antichi reperti conservati al Mudi (Museo Diocesano di Taranto). E’ prevista la visita guidata dell’intero Museo Diocesano. Gruppo: massimo 20 adulti. Luogo d’incontro: Ingresso Mudi – Museo diocesano Taranto (ore 18.00) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile ATTIVITA’ PER BAMBINI Il grande Gioco dell’Oca Un gioco dell’oca talmente tanto grande che le pedine non possono essere i partecipanti stessi! Un momento di gioco e scoperta delle più belle attrazioni artistiche e storiche di Puglia utilizzando come scenografia la natura del Mar Piccolo Gruppo: massimo 30 bambini. Luogo d’incontro: Convento dei Battendieri oppure Villa Peripato (utilizzando area destinata ai Campus) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile Il teatro della natura Letture animate e racconti in natura con la tecnica del Kamishibai antico teatrino portatile tipico del medioevo e delle culture orientali Gruppo: massimo 30 bambini. Luogo d’incontro: Convento dei Battendieri oppure Villa Peripato (utilizzando area destinata ai Campus) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile

