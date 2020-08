Poliambulatorio Distrettuale di Talsano, siglato protocollo

Siglato questa mattina, presso la Direzione Generale dell’Asl di Taranto, un protocollo di intesa tra l’Azienda Sanitaria Locale e il Comune di Taranto per la cessione in comodato d’uso di un terreno sito in via Cacace a Talsano su cui verrà edificato il nuovo Poliambulatorio distrettuale che sostituirà quello già presente in località Tramontone.

Erano presenti alla firma dell’atto il Direttore Generale dell’Asl di Taranto, avv. Stefano Rossi, il Diretto Amministrativo, dott. Andrea Chiari, il Segretario Generale del Comune di Taranto, dott. Eugenio De Carlo, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Lucio Lonoce, la Responsabile dell’Ufficio Contratti e Appalti presso il Comune, Dott.ssa Francesca Tarquinio e il Direttore dell’Area Gestione Tecnica della ASL, ing. Paolo Moschettini.

La firma posta a margine dell’atto giunge a conclusione di un percorso iniziato dall’esigenza dell’Asl di realizzare una nuova struttura destinata ad ospitare i servizi distrettuali al fine di ottenere un unico presidio impegnato ed organizzato per la presa in carico della domanda di salute e quindi per garantire migliori livelli di assistenza socio-sanitaria. Il Comune di Taranto ha prontamente risposto a questo appello deliberando già alla fine di luglio in Consiglio comunale uno schema di convenzione presentato poi alla direzione strategica dell’Asl.

La struttura, della superficie di oltre 11 mila metri quadri, ospiterà ambulatori, un consultorio familiare e un centro di fisioterapia e riabilitazione oltre che spazi di verde e parcheggi pubblici. Una parte del fabbricato sarà occupato dal Comune per servizi inerenti l’ambito sanitario.

Stefano Rossi così dichiara: “Tra l’amministrazione comunale di Taranto e l’ASL è ormai consolidato da tempo un rapporto di reciproca e proficua collaborazione. In questo quadro si inserisce il protocollo firmato in data odierna. E’ nota la penuria di aree e spazi in una città come Taranto che, chiusa tra due mari, si contraddistingue per una edilizia di riempimento. In questa ottica la collaborazione tra l’ Azienda Sanitaria Locale e il Comune mette a fattor comune le reciproche competenze per offrire ai tarantini servizi socio-sanitari maggiormente corrispondenti alle attuali esigenze”.

Il sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci aggiunge: “Grazie alla pianificazione della locale Asl siamo oggi in grado di dimostrare una rinnovata attenzione alle nostre popolose periferie, specie in un frangente così sentito dai cittadini come quello della qualità e stabilità dell’offerta sanitaria. Siamo grati degli sforzi che in mezzo a mille difficoltà la Asl Taranto porta avanti, il tema della salute, della prossimità al cittadino e della accessibilità ai servizi merita la nostra più grande attenzione e l’Amministrazione comunale vigila sul raggiungimento di questi obiettivi”.

La firma della convenzione di oggi consentirà al Comune di Taranto di rilasciare il permesso a costruire e rendere, quindi, il progetto candidabile al finanziamento.

