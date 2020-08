Il sindaco Melucci accoglie a Taranto Myra Stals e il suo progetto “Cycle 2 Recycle”

Myra Stals e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci hanno trovato subito un punto di contatto: troppa plastica fa male al pianeta.

La 35 olandese, partita da Torino per girare l’Italia sulla sua bici-cargo (quasi 2mila km percorsi), raccogliendo proprio la plastica abbandonata e sensibilizzando la popolazione al rispetto dell’ambiente, ha fatto tappa nella città dei due mari con il suo progetto “Cycle 2 Recycle”, accolta dal primo cittadino e dall’assessore all’Ambiente Annalisa Adamo.

«Myra ha raccolto diversi kg di plastica nel suo viaggio – le parole del sindaco –, un dato che fa riflettere, ma che conferma la bontà di alcune scelte politiche che abbiamo compiuto in questi anni, come bandire la plastica usa e getta dai nostri uffici, o ragionare sull’uso sperimentale di reti biodegradabili per la coltivazione dei mitili. L’esempio di questa ragazza ci insegna che il pianeta ha bisogno delle attenzioni di ognuno di noi».

