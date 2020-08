Cinzella Festival 2020, un evento green e in tutta sicurezza

Il 10 agosto presso il caffè letterario “CASA MERINI” di Grottaglie – via delle torri 4/A – verrà inaugurata la nuova edizione del Cinzella con un party che coinvolgerà tutto lo staff a partire dalle ore 21, con dj set e la partecipazione del main sponsor del festival, Birra Raffo Non Filtrata. Ingresso libero.

“Abbiamo deciso di fare il Cinzella nonostante tutto. Lo facciamo perché in questo periodo di ‘distanziamento sociale’ solo la musica, il cinema e l’arte in generale sono in grado di abbattere distanze e barriere e darci fiducia nel futuro”. Michele Riondino.

L’associazione Culturale AFO6 – Convertitori di idee con il Patrocinio di APULIA film Commission, e il supporto di Birra Raffo Non Filtrata annuncia i protagonisti del CINZELLA FESTIVAL, il festival dedicato a musica e cinema che si terrà dal 12 al 15 agosto a Grottaglie (TA), nell’incantevole e unico scenario delle Cave di Fantiano, per la direzione artistica dell’attore Michele Riondino.

Quello che quest’anno avrebbe dovuto essere un grande festival internazionale, dopo il successo dello scorso anno con Franz Ferdinand e Afterhours e dopo l’annuncio di Mark Lanegan, purtroppo rimandato, decide di dare spazio ad alcuni dei migliori talenti nazionali.

Il festival dedicherà come ogni anno una parte alle “immagini”, il 12 e il 13 agosto, e una parte ai concerti dal vivo, il 14 e il 15 agosto. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione. Dal 12 al 13 incontreremo Michele Riondino e Massimo Causo, Alessandro “Asso” Stefana (musicista), Marc Collin (regista, musicista), Giorgio Testi e Lorenzo Zippel (registi), Gabriella Nobile (scrittrice), i live di Guano Padano plays Morricone e la world music di Mama Marjas feat. Don Ciccio. Nelle serate del 14 e del 15 sono attesi Bud Spencer Blues Explosion, Andrea Laszlo De Simone e Diodato (unica data pugliese), che chiuderà la quarta edizione del Cinzella Festival 2020.

Birra Raffo Non Filtrata in partnership con AFO6 sta avviando un progetto di “sviluppo sostenibile” le cui prime linee guida saranno presentate durante il Cinzella attraverso una serie di iniziative che avranno lo scopo di sensibilizzare gli spettatori su temi fondamentali come la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Una vision moderna e condivisa che vuole raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la cultura e l’arte in genere.

La birra dei due mari si conferma molto vicino alle tematiche “green”, complice un legame davvero indissolubile con il territorio, che la rende non solo la birra più amata dai Tarantini, ma un simbolo di rinascita per la città, consapevole che le tante iniziative che ogni anno la vedono in prima linea al fianco dei cittadini condurrà alla crescita e all’arricchimento del territorio. Birra Raffo Non Filtrata sarà presente all’evento con la sua birra e bicchieri compostabili, quale partner responsabile e attivo all’evento.

