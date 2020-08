Borraccino: Insediamenti call center a Taranto, riunione con sindacati ed aziende

“Si è svolta questa mattina una riunione, in videoconferenza, con i rappresentanti di alcune aziende di customer care che operano a Taranto e alcune rappresentanze sindacali. All’incontro virtuale, convocato dall’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, hanno partecipato il Capo Dipartimento, prof. Laforgia ed il sottoscritto assessore regionale, Mino Borraccino.

Taranto, con 5 insediamenti di call center, circa 3000 impiegati, è tra le città italiana con più addetti all’assistenza clienti. Un settore ben avviato, quindi, certamente da valorizzare, in un contesto assolutamente bisognoso di attenzione. Dalla riunione è emersa una volontà comune di lavorare in sinergia per favorire una progettualità unitaria, di rete.

Importante sarebbe anche avviare percorsi in materia di formazione e ricerca nel campo delle telecomunicazioni. Utile è il supporto delle Pubbliche Amministrazioni che possono certamente contribuire alla riqualificazione del relativo tessuto urbano e sociale che, in un circolo virtuoso, aiuterebbero altri insediamenti di imprese ed il rilancio del Polo universitario.

D’intesa con tutte le parti si è stabilito che, stante l’attuale fase di fine legislatura, i rappresentanti delle 5 aziende (Teleperformance, Covisian, Linkem, System House, Sdcnet ) e dei sindacati si incontreranno, a breve, nuovamente, per avanzare una proposta unitaria di intervento alla Regione.

Sarà la nuova Giunta regionale ad intraprendere le future iniziative”, conclude l’assessore Borraccino.

