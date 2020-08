Proseguono i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi cittadini

Dal 3 agosto fino al prossimo 8 agosto saranno interdette sosta e circolazione lungo la bretella di viale Magna Grecia compresa tra via Pisa e via Cesare Battisti.

Il tratto di strada sarà interessato da lavori di rifacimento del manto stradale dopo la sostituzione di una condotta idrica, per questo motivo è stata predisposta la deviazione della circolazione veicolare che, per chi proviene da viale Magna Grecia, potrà continuare in via Plateja, in via Pisa o lungo il sottopasso.

Contestualmente, il traffico proveniente dalle vie adiacenti, come via Venezia, sarà bloccato.

I lavori di rifacimento di strade e marciapiedi cittadini predisposti dall’amministrazione Melucci non si fermano nemmeno durante il periodo estivo. Oltre il cantiere della bretella di viale Magna Grecia, sono ancora in corso i cantieri in via Umbria e via Cacace (Talsano), mentre la settimana prossima saranno aperti quelli di via XXV Aprile nel quartiere Paolo VI (asfalto) e di via Messapia (marciapiedi).

