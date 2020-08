Inps Taranto, dati domande Covid-19: migliore performance in Puglia

Di seguito, il riepilogo – a cura della sede INPS di Taranto – sui dati relativi alle domande presentate e alle domande accolte, al 31 luglio 2020 nella provincia jonica, sui benefici per l’emergenza COVID-19 normativamente disposti dal Governo.

UIL Taranto esprime, altresi, vivo apprezzamento agli operatori, nei diversi specifici ruoli, dell’INPS di Taranto che – realizzando le migliori performance di settore in Puglia – hanno garantito comunque, nelle complicazioni del momento, prestazioni essenziali per i colleghi che versano in grave stato di difficoltà.

