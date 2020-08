Perrini: “Ancora ignorati i rischi per la navigazione a Taranto per i pali in mare”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Nelle acque di Taranto, da anni ormai sono abbandonati al largo pali adoperati in passato per gli allevamenti di cozze, che soprattutto al buio, nelle ore notturne, costituiscono un serio problema per i natanti in transito che non hanno modo di scongiurare l’impatto. Un problema fin troppo evidente, più volte segnalato alla locale Capitaneria e agli enti locali, Regione Puglia compresa, ma non si è mai andati oltre generiche promesse e rassicurazioni. Quei pali continuano a restare lì dove erano stati posizionati e a rappresentare un pericolo per imbarcazioni ed equipaggi, e a nulla finora sono serviti gli appelli e le preoccupazioni, regolarmente e periodicamente raccolti e rilanciati anche dal sottoscritto. Bisogna attendere l’incidente grave per occuparsene? Mi auguro che non si arrivi a tanto, e che la campagna elettorale, che spesso ha il potere miracoloso di resuscitare assessori e strutture di cui per anni si erano magari perse le tracce, sortisca l’effetto di provvedere, dopo un lungo silenzio e una ancora più lunga attesa”.

(foto di repertorio)

