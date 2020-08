Riconversione ospedale di Grottaglie, iniziati i lavori per 8,5 milioni di euro

In un comunicato, l’assessore Mino Borraccino scrive: “Con 8,5 milioni di euro di fondi europei di sviluppo regionale avviati i lavori che rinnoveranno la struttura del “San Marco” quale Presidio post acuzie (PPA) ed il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) della provincia jonica, con 111 posti letto.

In base al nuovo Piano di riordino ospedaliero, infatti, Grottaglie sarà riferimento per l’assistenza post-acuzie, cioè per le cure riabilitative dei pazienti dopo il superamento della fase acuta di una malattia. Ma Grottaglie erogherà altresì servizi di prossimità per cure primarie, assistenza sanitaria di base e specialistica, attività di prevenzione, servizi di dialisi, diagnostica per immagini e di laboratorio, farmacia, servizi amministrativi rivolti alla persona, con un modello organizzativo nuovo che prevede un offerta sanitaria integrata con percorsi diagnostico-terapeutici e presa in carico globale del paziente.

Quindi sarà oltre che Riabilitazione, Lungodegenza, Medicina, Geriatria, Radiologia, Laboratorio analisi, Punto di Primo intervento, e riferimento per tutti i servizi offerti come PTA, compresi una serie di Day Service chirurgici e medici per Ginecologia, Urologia, Chirurgia, Ortopedia, Terapia del dolore, Diabetologia e chirurgia plastica.

Grazie alla modernissima struttura, che sarà adeguata a tutti i confort ed ai sistemi di sicurezza in base alla normativa vigente, si integra in maniera mirata ed efficace l’offerta sanitaria in provincia di Taranto. Un Presidio che potrà dare il suo grosso contributo a tutta la comunità jonica senza dover percorrere chilometri per le cure mediche e assistenziali.

Un ringraziamento al Presidente Michele Emiliano ed al DG Rossi per l’attenzione riservata alla Sanità jonica, nonché alla Istituzione locale ed ai Comitati cittadini che seguono sempre con tanta attenzione l’evolversi di questo percorso.”

Correlati

Commenta l'articolo: