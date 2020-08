L’amministrazione Melucci festeggia l’estate assieme ai ragazzi del “Chicco di Grano”

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha incontrato operatori e minori del centro “Chicco di Grano”.

«Piccoli chicchi crescono… e noi siamo felici di essere al loro fianco in questo percorso – le parole dell’assessore –, assicurando loro il diritto alla famiglia, a essere educati, nutriti, avere una casa idonea al loro sviluppo, poter giocare, ricevere affetto. L’amministrazione Melucci intende garantire tutto questo a tutti i bambini, per farli crescere serenamente e sviluppare la personalità in un clima di affetto e comprensione. Il cammino che porta un bambino a diventare un uomo, infatti, è fortemente condizionato dall’ambiente in cui vive, dalla capacità di costruire attraverso l’affetto, l’attenzione e l’ascolto, l’autostima indispensabile per crescere».