Il difensore con il vizio del goal, Daniele Fruci firma per il Martina

Fruci: “Spero di riportare tanto entusiasmo per il bel calcio nella città di Martina perché lo merita”.

Martina Calcio 1947 arricchisce il suo organico: in biancoazzurro il difensore Daniele Fruci (Nazionalità Italiana,nato a Roma il 06-06-1988)

” Negli ultimi 10 anni credo che questa sia la stagione in Eccellenza più forte, come forze dispiegate in campo e come mercato, la nuova società mi ha conquistato con un progetto valido e dei principi pienamente condivisi, valore aggiunto dalla dirigenza Lacarbonara – Soldano è mettere in primo piano l’aspetto umano dell’atleta.

Sono stato entusiasta quando Mister Pizzulli ha mostrato interesse e stima nei mei confronti come calciatore e uomo che ricambio ampiamente.

Martina è una piazza che ha vissuto un calcio importante sempre sostenuta da una tifoseria calorosa, spero di riportare tanto entusiasmo per il bel calcio nella città di Martina perché lo merita.

Lo spirito con il quale mi approccio a questa nuova esperienza è puntare su una squadra fatta da grandi uomini e atleti con la voglia di creare un gruppo unito e fare spogliatoio.”

Daniele Fruci famoso come il difensore col vizio del gol, nelle ultime tre stagioni e mezzo è riuscito a mettere a segno ben 34 reti. Indosserà la maglia del Martina Calcio 1947, dopo due stagioni importanti al Brindisi, ed un curriculum che lo ha visto protagonista nel Francavilla, Pineto, RC Angolana, Chieti. Presenza nel campionato di B con il Pescara, che va a sommarsi alle altre stagioni con le maglie di Pergocrema, F. Andria,Celano, Fermana, San Nicolò.

