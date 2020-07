Martina Franca: Tavolo sulla sicurezza

Nella giornata del 30 luglio si è svolto presso il Commissariato di Polizia il tavolo tecnico sulla sicurezza convocato dal Vice Questore Amati su richiesta del Sindaco Ancona.

Essendo il Sindaco fuori sede, erano presenti il Vicesindaco, Nunzia Convertini, l’Assessore Pasquale Lasorsa, il Vicequestore di PS Amati, il Capitano dei Carabinieri Tamiazzo, il Sottotenente Palumbo per la Guardia di Finanza e il Comandante di Polizia Locale, Egidio Zingarelli.

Durante l’incontro è stata fatta una analisi delle problematiche del territorio connesse al fenomeno della cosiddetta “movida notturna” considerato il particolare periodo da Covid 19.

Il Vicesindaco Convertini e l’assessore Lasorsa hanno chiesto una intensificazione delle azioni sull’osservanza delle ordinanze sindacali. Gli organi di polizia presenti hanno, tuttavia, rilevato che “la problematica viene decisamente sovradimensionata dai media rispetto alla realistica situazione” e che “non vi sono casi eclatanti di violazioni delle ordinanze”.

Congiuntamente agli altri presenti è stato stabilito che saranno organizzati servizi occasionali nel centro storico in ausilio alla Polizia Locale.

In relazione al fenomeno di assembramento da ballo della scorsa domenica in Piazza XX Settembre, si conferma la mancanza delle autorizzazione da parte degli organizzatori. Sono in corso il completamento degli accertamenti da parte della Polizia Locale.

