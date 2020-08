Idrogeno verde e Comunità dell’Energia a Crispiano

Il momento dell’Idrogeno e della Transizione energetica è ormai arrivato a livello europeo e mondiale. Lo scorso 8 luglio la Commissione Europea ha presentato la strategia EU per l’Idrogeno nell’ambito di una Transizione energetica ormai irreversibile. Il piano è ambizioso e prevede ingenti finanziamenti. L’area di Taranto è stata citata più volte dal Vicepresidente della Commissione Timmermans. Il Governo italiano ha recentemente approvato il superbonus 110%, che a giorni verrà esteso anche alle fuel cell a idrogeno nel decreto attuativo ministeriale. La Regione Puglia sta per pubblicare le linee guida della legge regionale sulle Comunità dell’Energia. La Puglia è l’unica regione italiana ad avere una legge sulle Comunità energetiche e una sull’Idrogeno.

In apertura dell’assemblea della neocostituita associazione nazionale “Green Hydrogen Project – Energy Communities Network”, fondata a Calimera (Le) lo scorso 27 giugno, il Sindaco del Comune di Crispiano, Luca Lopomo, e il Presidente dell’Associazione, Nicola Conenna, firmeranno il primo protocollo d’intesa che istituisce una Comunità dell’Energia in Puglia. Ne seguiranno altre dieci.

Il Sindaco Lopomo ha dichiarato: ”Crispiano ha un territorio bellissimo, il territorio delle cento masserie, che è pronto per fare un salto di qualità sia dal punto di vista turistico/culturale che sul versante dell’innovazione. È il momento di passare alle tecnologie pulite e decentrate, ce lo chiede non solo l’Europa, ma la storia. Siamo lieti di ospitare la nuova associazione dell’idrogeno verde e delle Comunità dell’energia”. A sua volta Nicola Conenna, Presidente dell’Associazione e noto esperto di idrogeno dichiara: “prima il Salento ora il Tarantino, è la Puglia la regione guida del passaggio al nuovo mondo delle rinnovabili e dell’Idrogeno verde. Ringrazio il Sindaco Lopomo per l’ospitalità: sigleremo il primo accordo per una comunità dell’energia a Crispiano, territorio fortemente simbolico”.

Da Roma interviene il Senatore Maurizio Buccarella, Vicepresidente dell’Associazione e del gruppo Misto del Senato che aggiunge: “Voglio ringraziare il ministro Patuanelli per aver voluto accogliere la nostra richiesta di inserire le fuel cell a idrogeno nel decreto attuativo del superbonus 110%. Si apre così in Italia una opportunità inedita. Si tratta del primo risultato importante della nostra associazione”.

