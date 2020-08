Fragagnano, furti in abitazione: eseguita ordinanza di custodia cautelare

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Fragagnano (TA) hanno arrestato un 30enne, del luogo, con precedenti di polizia.

L’operazione è stata eseguita in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del GIP presso il Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica ionica, a conclusione di articolata indagine iniziata nel mese di dicembre 2019, quando era stata presentata la prima delle quattro denunce di furto in abitazione, ad opera di ignoti. L’attività investigativa, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Fragagnano ha avuto un esito positivo grazie ad un lavoro minuzioso.

Difatti, l’acquisizione di filmati dai sistemi di videosorveglianza installati nelle zone interessate dai furti ed i riscontri diretti hanno permesso di costruire un quadro investigativo chiaro e preciso circa le responsabilità penali attribuite in capo al reo che, come detto, in quattro occasioni ha effettuato furti in abitazione in un arco temporale molto breve, eventi che avevano destato molta preoccupazione nei cittadini del luogo. Espletate le formalità di rito, l’arrestato, che si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

