Approvati i piani assunzionali di “Kyma Ambiente – Amiu” e “Kyma Mobilità – Amat”

Nella seduta del 31 luglio, dopo l’esame delle commissioni, il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato le delibere che consentono alle società partecipate Kyma Ambiente – Amiu” e “Kyma Mobilità – Amat” di avviare le procedure per reclutare nuovo personale.

L’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, quindi, sta dotando le società partecipate di tutti gli strumenti ordinari di programmazione, a partire dal contratto di servizio, passando dal piano industriale fino al piano delle assunzioni rispettoso delle nuove norme.

«Esprimo piena soddisfazione per il lavoro silenzioso svolto in questi mesi – le parole dell’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi –, che si compie con l’approvazione definitiva degli atti. Dietro gli interventi richiesti dai cittadini c’è un lavoro macchinoso di programmazione e di controllo che non è altrettanto evidente come la pulizia della città o l’efficienza del servizio pubblico, ma per chi fa politica e si cimenta con la buona amministrazione è ancora più necessario. Al mio insediamento, tra gli obiettivi richiesti dal sindaco Melucci, che ringrazio per la rinnovata fiducia, c’era proprio la dotazione delle partecipate di questi strumenti. Ora è possibile pensare all’efficientamento dei servizi ed a quei progetti di re-branding e di espansione previsti».