Grottaglie: al via “I colori del quartiere”

Dopo una serie di incontri con i maestri delle botteghe ceramiche per analizzare e discutere delle prospettive del comparto sotto il profilo turistico ed imprenditoriale, sono ben lieto di sostenere l’evento, nato da un’idea degli stessi ceramisti “I colori del quartiere”. Nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie sabato 1 agosto, dalle ore 18.00, saranno molte le opere esposte, creando un’atmosfera magica in un quartiere tra i più suggestivi della Puglia intera.

Ogni maestro ceramista adornerà l’esterno della sua bottega con un manufatto ceramico di propria produzione che rievocherà in forma classica o rivisitata il “pumo”. L’oggetto sarà smaltato o decorato in verde, in qualsiasi sua tonalità. Ogni “pumo” in una bottega diversa, con la sua storia, il suo passato ed il suo futuro parlerà d’arte nelle sue svariate forme espressive; per la prima volta tutti insieme, i maestri ceramisti esporranno i famosi “pumi” in strada, sui muri, sui tetti, sulle finestre dando vita alla più grande “vetrina” della caratteristica opera grottagliese.

A far da cornice, anche due eventi collaterali: un concorso di poesia ed uno fotografico.

Il primo prevede la possibilità di comporre una poesia entro e non oltre il 15 agosto 2020 avente ad oggetto Grottaglie, il suo quartiere, i suoi manufatti. I più bei versi verranno riportati dai maestri ceramisti su piatti e mattonelle esposte al pubblico. I vincitori saranno premiati con manufatto ceramico.

Il concorso fotografico avrà lo stesso oggetto ma sarà un contest su instagram, ci sarà tempo fino al 30 agosto per postare foto.

Sono orgoglioso che la collaborazione tra pubblico e privato abbia prodotto i suoi effetti positivi anche in questo caso, siamo sempre disponibili ad accogliere idee ed iniziative valide da supportare per il bene della città.

E’ una nota di Mario Bonfrate, Assessore al turismo e marketng territoriale.

Correlati

Commenta l'articolo: