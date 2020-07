Crispiano: Progetto riqualificazione e ammodernamento Tennis Club e Bocciofila

Nuovo Finanziamento vinto da Crispiano (TA) per riqualificare il Tennis Club e la Bocciofila. Un’altra buona notizia per Crispiano.

“Il nostro Comune” – spiega il sindaco Luca Lopomo – “ è risultato assegnatario di un finanziamento di ben 100.000 € dalla Regione Puglia per la riqualificazione e l’ammodernamento del Tennis Club e della Bocciofila”.

Gli interventi più importanti riguarderanno la realizzazione di un nuovo campo da PADDLE, l’ammodernamento dell’illuminazione a LED, la creazione di un’area fitness e il rifacimento dei 2 campi esterni di tennis.

“Insieme al delegato allo Sport, Piero Liuzzi, e all’assessore ai lavori pubblici, Dott.ssa Maria Pia Stanco” – continua il sindaco – “ abbiamo seguito l’iter di progettazione e presentazione della domanda fin dai primi mesi dal nostro insediamento. La misura prevedeva la possibilità di candidare aree che non ricadevano nelle pertinenze scolastiche. Per questa ragione abbiamo individuato da subito l’area del Tennis Club e della Bocciofila come la più idonea all’intervento, anche perché il bando premiava la presenza di più attività sportive”.

Un altro grande risultato frutto del lavoro sotterraneo e perseverante che l’attuale amministrazione cinque stelle mette a segno a poco più di 2 anni dal proprio insediamento.

“Ancora una volta rispondiamo con i fatti concreti alle attese di tutta la cittadinanza” – conclude il sindaco Lopomo.

Ad oggi, infatti, grazie al lavoro in sinergia tra Amministrazione ed Uffici Comunali, sono più di 14 i nuovi finanziamenti intercettati ed ottenuti per un totale di circa 1.650.000 € :

– 25.000€ info point

– 10.000€ Ecofeste

– 400.000€ Riqualificazione Gravina Miola

– 100.000€ Nuove Strade

– 50.000€ Rimozione Amianto

– 30.000€ Festival Internazionale

– 134.000€ Ponticello via Bari

– 8.500€ Progetto Vigili e Randagismo

– 90.000€ Riqualificazione Energetica Cacace

– 120.000€ Cornicioni Scuole

– 70.000€ PON Edilizia scolastica

– 40.000€ Acquisto nuovo Scuolabus

– 500.000€ Fondo Progettazione Regione

– 100.000€ Sport – Riqualificazione Tennis.

Correlati

Commenta l'articolo: