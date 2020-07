A Taranto il progetto “Un dentista per amico”, incontro tra l’assessore Ficocelli e l’associazione Arkè

L’assessore dell’amministrazione Melucci Gabriella Ficocelli ha incontrato la presidente dell’associazione Arkè Alessandra Crovetto, sodalizio che sta promuovendo su tutto il territorio nazionale il progetto “Un dentista per amico”.

«Verrebbe da dire “sorrisi ne abbiamo?” – il commento dell’assessore –, sia per il loro entusiasmo, sia per la portata del progetto. Dentisti e odontoiatri associati, infatti, prestano in modo gratuito la loro opera professionale a minori italiani e stranieri in grave stato di disagio economico e sociale, inseriti in famiglie fragili, strutture protette, case-famiglia, famiglie affidatarie e per l’accoglienza, creando una rete privata su base volontaria».

Il progetto, che vede come partner l’Associazione Italiana Odontoiatri e l’Associazione Igenisti Dentali Italiani, vedrà il coinvolgimento degli studi dentistici del territorio tarantino che vorranno mettere a disposizione volontariamente la loro professionalità per la prevenzione nei minori, con un programma educativo che coinvolgerà bimbi, coordinatori delle strutture residenziali, educatori e famiglie.

«È l’incontro di una possibilità con un bisogno – ha concluso Ficocelli –, dentisti generosi e sensibili da un lato, bambini e ragazzi che non hanno le possibilità di essere curati dall’altro».

