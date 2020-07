Bus CTP per gite e cerimonie

Noleggiare un pullman della CTP S.p.A. per gite o per cerimonie familiari fuori città, è uno dei servizi che offre ai cittadini l’azienda di trasporto partecipata della Provincia di Taranto. È di nuovo possibile, naturalmente con le cautele imposte per contenere il contagio del Covid-19, prendere in fitto i mezzi dell’Azienda di Trasporto Pubblico per organizzare viaggi di gruppo fuori provincia o fuori regione, ma anche per gite, o per trasportare i partecipanti ad un convegno di studi o anche per accompagnare, il giorno delle nozze, i parenti provenienti da fuori Taranto nel percorso dalla chiesa in cui si celebra il matrimonio sino al locale scelto dagli sposi per il ricevimento.

In realtà, sin dall’anno 2004, il CTP S.p.A. effettua servizi di noleggio autobus con conducente. In particolare, il servizio può essere richiesto nelle seguenti modalità: con una lettera da spedire agli uffici della sede di via del Tratturello Tarantino, 5/7 a Taranto; con un fax (da inviare al numero 099.7324223) o con una e mail all’indirizzo di posta elettronica aziendale noleggio@pec.ctptaranto.eu . «Dopo la primavera, in parte, trascorsa obbligatoriamente chiusi in casa in virtù del cosiddetto lockdown, le belle giornate estive ci spingono a cercare qualche giorno di relax magari lontano dalla nostra pur meravigliosa provincia.

Per questo – sottolinea Egidio Albanese, Amministratore Unico della CTP S.p.A. – invito i cittadini, le associazioni ed altri soggetti interessati a contattare la nostra società per viaggiare in assoluta sicurezza. Chi si rivolgerà al CTP – osserva Albanese- potrà, infatti, contare su mezzi efficienti e moderni e soprattutto sull’esperienza e sulla professionalità dei nostri autisti. E, aspetto non trascurabile, potrà avere un servizio extra – conclude l’amministratore unico – a prezzi davvero vantaggiosi rispetto a quelli applicati da altri operatori».

