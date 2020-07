Borraccino: Internalizzazioni ASL, avviate procedure assunzioni a Taranto

Un comunicato di Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. “Venerdì 31 luglio alle ore 18.30, presso il Comitato Elettorale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia, in via Anfiteatro 155 a Taranto, terremo una iniziativa pubblica sulle “Internalizzazioni ASL Taranto”.

Parteciperanno l’avv. Stefano Rossi, Direttore Generale dell’ASL di Taranto, il dott. Vito Santoro, Amministratore Unico di Sanitaservice Taranto, la sig.ra Annarita Farro, lavoratrice del CUP, nonché i Dirigenti sindacali di CGIL,Paola Fresi, UIL, Emiliano Messina, e USB, Franco Rizzo, collegati in videoconferenza. Dalla sede del Comitato, modererà la giornalista Mary Luppino, in presenza col sottoscritto, Mino Borraccino, a cui sono affidate le conclusioni.

L’internalizzazione dei lavoratori dei Servizi in funzione presso le ASL pugliesi è stato uno degli impegni prioritari della Regione. Mediante questa procedura, saranno garantiti consistenti risparmi di spesa per le Amministrazioni sanitarie pubbliche, dato che l’internalizzazione dei Servizi risulta molto più conveniente rispetto all’affidamento all’esterno; ma nel contempo – risultato essenziale di questa decisione politica – sarà assicurata ai lavoratori interessati la possibilità di guardare al futuro con serenità, riconoscendo la dignità del loro lavoro e sottraendoli alle note, pluriennali, situazioni di incertezza e di precarietà.

Dopo l’approvazione delle nuove Linee Guida sulle società in house da parte della Giunta Regionale, il procedimento è partito in tutte le ASL pugliesi, ma è il caso di precisare che per quanto riguarda la ASL di Taranto, le procedure di internalizzazione saranno completate entro il mese di agosto. Infatti, con il nuovo Statuto della Sanitaservice della ASL di Taranto, società in house dell’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo jonico, è stato compiuto un passo decisivo per accelerare l’iter.

Il processo di internalizzazione riguarderà i seguenti servizi: gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP); supporto tecnico e tecnico-operativo ICT; conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello, comprensivo di conduzione Datacenter, help desk e manutenzione postazioni di lavoro, supporto specialistico e assistenza e manutenzione di primo livello delle infrastrutture e dei sistemi della ASL di Taranto.

C’è grande soddisfazione per il compimento di un percorso che mi ha visto lottare costantemente per consentire l’internalizzazione di questi servizi e del relativo personale.

Si tratta di un ottimo risultato raggiunto, che vede Taranto in prima fila nell’attuazione delle Linee Guida regionali. Tuttavia l’impegno continuerà, per realizzare e completare l’internalizzazione degli altri lavoratori impegnati nel nostro Sistema Sanitario.”

Correlati

Commenta l'articolo: