Bando “Start Up”, collaborazione tra Comune, Programma Sviluppo e Login Hub

Per favorire la partecipazione degli aspiranti imprenditori al bando “Start Up”, l’amministrazione Melucci ha ampliato la collaborazione con l’ente di formazione Programma Sviluppo e il co-working Login Hub dove sarà possibile usufruire del supporto di esperti qualificati.

Il bando fa parte del pacchetto di misure varato con la delibera 108 dello scorso maggio, voluta dal sindaco Rinaldo Melucci per sostenere la ripresa post Covid-19. “Start Up” punta a sostenere idee innovative, in linea con il piano di transizione “Ecosistema Taranto”, fornendo un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti dalle imprese (per investimento e di esercizio) e comunque una somma non superiore ai 10mila euro.

Tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì, dalle 9:00 alle 11:30 e a partire dal prossimo 3 agosto, Login Hub accoglierà gli startupper per una consulenza mirata, sia rispetto alla presentazione della domanda (disponibile con il bando all'indirizzo https://bit.ly/2ZCtrwP), sia per una considerazione nel merito della proposta progettuale. Questo percorso è propedeutico anche alla valutazione dell'ammissibilità del progetto ai programmi d'incubazione Start Factory che, integrandosi con il bando comunale, consentirà di costituire senza alcun costo notarile la nuova società.

«Faccio un appello a tutti gli aspiranti imprenditori del territorio – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli –, affinché sfruttino questa doppia opportunità: usufruire di fondi per realizzare la propria idea progettuale e avere la disponibilità di esperti in grado di definirla da un punto di vista economico».