Marina di Taranto, aumentano i controlli della Polizia Locale

Partendo dalla felice intuizione della denominazione, che è andata a sostituire l’asettica “isola amministrativa”, il sindaco Rinaldo Melucci ha voluto che si profondesse maggiore impegno per la valorizzazione della Marina di Taranto, un’autentica perla dello Ionio.

Già durante il lockdown, con una delibera di Giunta si decise di dare serenità agli imprenditori balneari, compresi quelli di questa porzione di litoranea, con l’estensione delle concessioni al 2033. Poi la direzione Polizia Locale e Traffico, attraverso il coordinamento del comandante Michele Matichecchia, ha iniziato una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, come la rimozione della sabbia dalla carreggiata, la ridefinizione dei parcheggi con guard-rail in legno rinforzato e l’apposizione di cartellonistica adeguata.

I controlli sono aumentati e ora è possibile vedere in azione per il controllo del territorio motociclisti della Polizia Locale e operatori in bici che percorrono la strada. “Kyma Ambiente – Amiu” ha potenziato i servizi di competenza. L’assessore Francesca Viggiano sta facendo predisporre passerelle per i diversamente abili e in prossimità di tutte le aree di accesso prive di barriere sono stati definiti stalli di sosta dedicati.

«Purtroppo già in questi giorni – ha rilevato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – abbiamo registrato casi di inciviltà con l’occupazione di questi stalli senza autorizzazione. Abbiamo sanzionato e rimosso questi veicoli e continueremo a farlo. Il rispetto delle norme, il senso civico, sono strumenti di crescita di un territorio ed essi stessi costituiscono un tassello della capacità di attrazione turistica della nostra terra. Se per farlo dovremo intervenire con fermezza non esiteremo, perché la serenità dei cittadini è uno degli obiettivi che questa amministrazione vuole raggiungere».