”Kyma Ambiente – Amiu”, continuano gli interventi di pulizia e igienizzazione

Alle prime ore di questa mattina, gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” hanno effettuato una serie di interventi di pulizia e igienizzazione in diversi punti della città.

Particolarmente atteso era quello effettuato nell’area adiacente l’ingresso dell’ospedale Ss. Annunziata di Taranto, bersagliata dall’inciviltà di qualcuno che l’ha utilizzata impropriamente. «Il nostro impegno per garantire decoro e pulizia in tutta la città è costante – ha dichiarato il primo cittadino Rinaldo Melucci -, grazie soprattutto alla grande volontà degli operatori. Serve che anche tutti i cittadini, però, facciano la loro parte rispettando i luoghi: la maggior parte lo fa, ora è necessario che quell’esempio diventi contagioso».

Oltre l’intervento all’esterno dell’ospedale, “Kyma Ambiente – Amiu” ha proseguito le sue attività nel piazzale San Lorenzo da Brindisi e nel piazzale Democrate, due aree molto frequentate dai cittadini, alla ricerca di temperature miti in questi mesi estivi.

