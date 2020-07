Consiglieri comunali su atto di vandalismo ai danni di mezzi pubblici

“Non avremmo voluto commentare l’ennesimo episodio di teppismo compiuto ai danni di mezzi pubblici. Siamo costretti a farlo all’indomani di ben due gravi episodi che hanno riguardato altrettanti bus urbani. Atti inqualificabili che hanno messo a repentaglio l’incolumità dei rispettivi autisti ai quali esprimiamo la nostra più totale solidarietà ben consapevoli dei rischi cui vanno incontro nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.

Questi episodi di degrado urbano che stigmatizziamo con forza e che fortunatamente non hanno avuto conseguenze ben più gravi, offendono anche la dignità della maggior parte dei cittadini che rispettano la cosa pubblica e contribuiscono con i loro atteggiamenti virtuosi a riscattare l’immagine della città e a far sì che questi atti di guerriglia urbana siano isolati. Non ci faremo certo intimidire. Continueremo a lavorare e a fornire il nostro supporto alla dirigenza Amat per garantire ai cittadini servizi e decoro urbano così come mezzi pubblici efficienti ed efficaci tanto in città quanto nelle periferie.”

I consiglieri comunali

Italia in comune

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Taranto bene comune

Mimmo Cotugno

Centristi per Taranto

Salvatore Brisci

