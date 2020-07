Pubblica illuminazione, proseguono i lavori a Lama

Sopralluogo dell’assessore ai lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro in via Vascelli, a Lama, per verificare la progressione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in zona Battaglia, predisposti dall’amministrazione Melucci.

«Siamo a buon punto – ha commentato Occhinegro –, qui in via Vascelli sono stati già installati i pali, mentre nel resto dell’area sono stati effettuati gli scavi necessari per l’impianto. Entro la fine di agosto contiamo di inaugurare anche questo grande impianto, in una zona residenziale a forte vocazione turistica che per decenni non ha ricevuto le dovute attenzioni. I lavori pubblici non si fermeranno neanche quest’estate, per continuare a realizzare progetti utili per la città».

