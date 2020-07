Collaborazione tra Servizi Sociali e Auser Onlus

Incontro tra l’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, e la presidente di Auser Onlus Lina Arpaia.

Ficocelli e Arpaia hanno discusso di alcune proposte operative per aiutare gli anziani soli e in difficoltà e soprattutto per definire il partenariato per un progetto presentato al Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali. Auser Onlus, infatti, ha risposto all’avviso ministeriale per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, così come previsti dal Codice del terzi settore, con il progetto “Mai più da soli – Longevità, qualità della vita e intergenerazionalità”.

«Un progetto che ha come obiettivo la salute e il benessere per tutte le età – ha spiegato Ficocelli –, fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti contrastando le condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale o contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato».