Associazione Pulsano D’a mare, nuovo direttivo

Sono già trascorsi cinque anni dalla costituzione dell’Associazione Pulsano D’A mare, pertanto, nella serata del 21 luglio 2020 si è svolta l’ Assemblea Generale dei Soci, per il rinnovo del direttivo della stessa. Sentita la partecipazione dei Soci, che hanno potuto procedere alla votazione in modalità videoconferenza riconfermando tutti i componenti del Direttivo:

Presidente Massimo Nicolardi.

Tesoriere Gianluca Tomai

Segretario Mimmo Panzetta

Vice Presidente Antonio Schirano

Consiglieri Fernando Altamura e Francesco Quintavolo.

L’associazione Pulsano D’A mare, nata formalmente nel 2015, operava già sul territorio dal 2014 per iniziativa di un gruppo di amici pronti ad investire ogni loro energia per donare un futuro migliore a Pulsano e alla sua Marina.

Tutto è cominciato dunque col discorrere tra pochi circa la possibilità di dare impulso al territorio, dapprima esclusivamente facendo appello alle le proprie forze e investendo parte del tempo a propria disposizione, poi in un secondo momento, coinvolgendo tutto il paese con l’obbiettivo di cambiarne il volto nella speranza di tramutarlo in una ridente e ricercata località turistica.

L’associazione Pulsano D’A Mare è nata esattamente con l’intento di promuovere le bellezze del territorio, valorizzandone tipicità e peculiarità rispettando e tutelando l’ambiente originario.

L’attenzione dell’associazione si è rivolta in special modo al coinvolgimento dei bambini quali destinatari di progetti ed iniziativa anche realizzate in collaborazione con i diversi Plessi scolastici.

Ad oggi l’ Associazione Pulsano D’ A mare rappresenta una realtà solida, un riferimento concreto e fattivo non solo per la comunità Pulsanese ma anche all’interno del mondo dell’associazionismo nel quale è apprezzata e stimata. L’Associazione Pulsano D’A Mare ringrazia soci e simpatizzanti con un caloroso abbraccio per la fiducia riposta.

