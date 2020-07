Taranto protagonista alla Mostra di Venezia

Anche quest’anno, durante la 35esima edizione della “SIC – Settimana Internazionale della Critica” organizzata a Venezia dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani (dal 2 al 12 settembre prossimi), verrà assegnato il Gran Premio SIC “Comune di Taranto”. Anche quest’anno, durante la 35esima edizione della “SIC – Settimana Internazionale della Critica” organizzata a Venezia dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani (dal 2 al 12 settembre prossimi), verrà assegnato il Gran Premio SIC “Comune di Taranto”.

L’evento è una sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, vede 7 lungometraggi in concorso e rappresenta una vetrina qualificata per la promozione della città. Come accaduto lo scorso anno, Taranto ospiterà le proiezioni delle opere in concorso, celebrando una sorta di “seconda” SIC.

«Essere presenti con il nostro brand “Taranto Capitale di Mare” in uno dei più importanti festival cinematografici del mondo – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – dimostra ancora una volta come la nostra amministrazione, giorno dopo giorno, ha tra i suoi obiettivi primari la promozione della citta di Taranto con azioni concrete. Diamo slancio al settore turistico e produttivo, in questo modo, consolidando il nascente indotto tarantino delle produzioni cinematografiche, che quest’anno si è arricchito con la scommessa del Cineporto».