Enti locali, Cassese (M5S): Firmato decreto. In arrivo importanti risorse

“E’ stato firmato in questi giorni il decreto per la ripartizione dei fondi che abbiamo previsto nel decreto Rilancio per concorrere e assicurare agli Enti locali l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid 19.

Per quanto riguarda i comuni del nostro territorio, per citarne alcuni: al comune di Taranto sono destinati 5.175.414 euro, a Grottaglie 869.368 euro, a Crispiano 443.533 euro, a Martina Franca 1.733.955 euro, a Massafra 770.027 euro, a Manduria 856.262 euro, a Ginosa 697.758 euro, a Castellaneta 935.150 euro e a Laterza 459.487 euro. Mentre all’ente provinciale, Provincia di Taranto, saranno a breve erogati 3.898.303 euro. Sono risorse fondamentali per la ripartenza.”

Così in una nota il deputato grottagliese Gianpaolo Cassese (M5S) annuncia l’arrivo dei fondi destinati alle amministrazioni locali previsti dal cosiddetto decreto Rilancio, convertito in legge lo scorso 18 luglio.

“Si tratta di una dotazione complessiva, per l’anno 2020, di 3,5 miliardi di euro a livello nazionale, di cui beneficeranno comuni, provincie e città metropolitane. I singoli mandati di pagamento agli Enti locali sono ora in corso di emissione, al netto delle somme già anticipate” precisa il parlamentare che sul tema era già intervenuto alcuni giorni fa.

“Sono atti concreti, che tassello dopo tassello stiamo mettendo in campo per rispondere alle straordinarie necessità del momento: dalle misure a sostegno del reddito, delle famiglie, delle aziende dei diversi comparti produttivi, a quelle indirizzate alle amministrazioni locali, che tra mille difficoltà hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo cruciale in questo periodo di pandemia, come collante essenziale e punto di riferimento insostituibile per i cittadini. Questa è la politica dei fatti. Le chiacchiere le lasciamo agli altri” conclude Cassese.

