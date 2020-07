Martina Franca: sostegno ai fitti

il Comune di Martina Franca rende noto che è indetto un Avviso Pubblico per l’erogazione di contributo economico straordinario a sostegno del pagamento del canone di locazione e/o delle utenze domestiche – energie elettrica e gas – per il periodo marzo/maggio 2020, in favore dei cittadini che, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, abbiano registrato una riduzione/sospensione/cessazione del reddito del nucleo familiare.

L’istanza di partecipazione, disponibile in formato editabile sul sito del Comune di Martina Franca: https://www.comune.martinafranca.ta.it/ dovranno pervenire all’indirizzo pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it ovvero all’Ufficio Protocollo Piazza Roma, 34 Martina Franca – entro e non oltre il termine perentorio il giorno 10 AGOSTO 2020 e dovranno recare il seguente oggetto: “EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O DELLE UTENZE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA”.

I dettagli sull’avviso al link di seguito:

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_535941_876_1.html

