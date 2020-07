Joe T Vannelli, dj set ieri sera al Castello Aragonese di Taranto

Dalla sua consolle il sound più ricercato e coinvolgente della House, il Castello Aragonese che si tinge di oro nella golden hour e l’ammaina bandiera con gli ufficiali della Marina Militare. Un altro DJ set memorabile si aggiunge all’affascinante tour dell’artista dalle tappe tutte top secret alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia con una colonna sonora d’eccezione.

Torna nella sua terra natia, Taranto, il DJ e Producer di fama internazionale per una specialissima tappa del suo Live on Tour, lo show itinerante che porta Joe T Vannelli in siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale; diretta che, di settimana in settimana, fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Come tutti i giovedì, anche ieri sera, Joe T Vannelli si è esibito in un live DJ set, in diretta Facebook https://www.facebook.com/joetvannelliofficial/ dalle 19.00 alle 21.00. e anche questa volta la bellezza della location e la sua straordinaria musica hanno mandato in delirio i fan che si sono scatenati a suon di commenti e like.

A metà della diretta, alle 20.10, la musica di JTV si è fermata per un momento solenne: l’ammaina bandiera sulle note dell’Inno dei Sommergibili seguito dall’Inno d’Italia e dai fischi dei marinai della Marina Militare. Un momento emozionante e suggestivo per tutti coloro connessi alla diretta che è poi proseguita sulle note di “Where is My Man” il brano di Joe T Vannelli vs Eartha Kitt https://www.traxsource.com/title/1391060/where-is-my-man-angelo-ferreri-remix che in poche ore è balzato al primo posto.

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano.

L’vento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella.

Per scoprire le prossime location del tour basta seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/joetvannelliofficial/

Video Live in Taranto (1 minuto) https://youtu.be/-_CWSX0oEUc

