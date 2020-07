Taranto: vasto incendio fra Lido Silvana e Lido Checca

Decine di ettari di macchia mediterranea in fiamme. Il consigliere comunale di Pulsano Angelo Di Lena : “Necessaria una radicale pulizia degli scogli e delle aree di accesso alle spiagge a Marina di Pulsano prima che si verifichi l’irreparabile anche qui”. Non solo le spiagge, ma anche le aree di accesso e gli scogli attigui.

È questa la sintesi del pensiero del consigliere comunale di Pulsano Angelo Di Lena che, dopo il grave incendio in zona Lido Checca avverte: “Sono molto preoccupato anche per la situazione di Marina di Pulsano. È dall’inizio dell estate che ne parlo. Per far crescere il turismo bisogna rendere un servizio eccellente. Non solo spiagge pulite ma anche scogli e stradine di accesso a piedi. Nei giorni scorsi ho denunciato la mancata pulizia della passeggiata di accesso a Lido Silvana diventata ricettacolo di spazzatura, erbacce a notevole rischio incendio. Non possiamo pensare che tutto il peso del turismo deve essere supportato dagli imprenditori. Il comune deve fare di più e provvedere alla pulizia e disinfestazione. Il turista che vuole spostarsi sugli scogli non deve trovarsi fra la sporcizia e l’incuria dell’erba alta con tutte le conseguenze che possiamo immaginare oltre topi e scarafaggi.”

Correlati

Commenta l'articolo: