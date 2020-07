Taranto: un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

I carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, grazie all’ausilio del Nucleo Cinofili di Modugno, durante un mirato servizio hanno arrestato un 32enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i militari dell’Arma a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto una cospicua quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina, in totale gr. 96, già suddivisa in varie dosi, occultata in diversi nascondigli dell’abitazione del prevenuto. La droga, sottoposta a sequestro, verrà analizzata dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria jonica, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

