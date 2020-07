Sopralluogo al plesso Gabelli

Il presidente di Kyma servizi – Infrataras , Bruno Ferri, accompagnato dal responsabile dell’ufficio tecnico, Cosimo Mantua, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nel plesso Gabelli dell’Istituto Comprensivo Galilei di Taranto, per verificare l’andamento dei lavori che la partecipata del Comune sta effettuando, in tutte le scuole di pertinenza municipale, in vista della ripartenza del prossimo anno scolastico. Kyma servizi sta effettuando la pulizia radicale dei lastrici solari con particolare attenzione alle scuole del quartiere Tamburi, dove ,oltre al fogliame, si registra una maggiore concentrazione di polveri.

Al lavoro due squadre, composte da tre unità ciascuna impegnate, inoltre, nelle opere di manutenzione ordinaria , come la sostituzione di vetri e lampade interne, piccoli interventi di impermeabilizzazione , tinteggiatura e facchinaggio.

“Nonostante i ritardi causati dall’emergenza Covid per quel che concerne l’approvvigionamento di materiale, stiamo rispettando il cronoprogamma concordato con l’Amministrazione Melucci e termineremo questi lavori entro la prima settimana di settembre”-ha dichiarato il presidente Ferri. “ Ho voluto verificare di persona l’andamento per verificare la rispondenza dell’attività svolta con le disposizioni del socio unico”.

Per rispondere con maggiore tempestività alle richieste degli istituti scolastici per quel che attiene la manutenzione ordinaria, la Direzione Patrimonio, ha attivato un portale da cui i dirigenti scolastici possono monitorare la presa in carico da parte di Kyma servizi e l’iter di ogni segnalazione. Un metodo che consente di accelerare i tempi di intervento e fornire risposte più immediate .

Correlati

Commenta l'articolo: