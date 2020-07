Lucarella nel gruppo cultura di Confindustria

Entra nel Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Beatrice Lucarella, Presidente della sezione Industrie Alimentari e Turismo di Confindustria Taranto.

La conferma della prestigiosa nomina è arrivata, d’intesa con il Presidente confederale di Confindustria nazionale, dal Vice Presidente con delega per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura Maria Cristina Piovesana.

Lo Statuto di Confindustria prevede infatti- per la più efficace attuazione delle deleghe affidate ai singoli Vice Presidenti – la costituzione di Gruppi Tecnici, che rivestono un ruolo specifico di analisi di contesto, progettazione di indirizzi ed elaborazione di proposte, da sottoporre poi agli organi confederali.

“Si tratta di sedi di confronto e di approfondimento – si legge testualmente nella comunicazione attestante la nomina – attraverso le quali si realizza la più ampia partecipazione dell’intero sistema alla impostazione delle linee strategiche e degli obiettivi qualificanti delle politiche di rappresentanza e delle azioni di Confindustria”.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Marinaro, presidente di Confindustria Taranto.

“Si tratta di un incarico prestigioso che arriva in un momento in cui fondamentale è il rilancio e il consolidamento dell’Industria della Cultura in tutte le sue espressioni, un segmento importantissimo per la nostra economia. Viene premiato anche – commenta il Presidente Antonio Marinaro- l’impegno di questa Confindustria a favorire il gioco di squadra attraverso le sezioni, che ne sono articolazioni fondamentali; sono convinto che la nostra Beatrice Lucarella, con la sua conoscenza del territorio e il suo approccio propositivo, saprà portare avanti con la dinamicità e l’impegno che da sempre le appartengono, rappresentando al meglio le istanze del territorio”.

