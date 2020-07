Domani la presentazione del libro di Liviano “Change-Pensieri al tempo del Covid 19”

Domani, venerdì 24 luglio, alle ore 19.30 nello scenario di Corte Lojucco, in corso Vittorio Emanuele a Talsano, il consigliere regionale Gianni Liviano presenterà il suo ultimo saggio, edito da Radici Future, “Change – Pensieri al tempo del Covid 19”.

Con lui ci saranno il già presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido, e l’avvocato-scrittore Cesare Paradiso.

“Il tempo ante virus – spiega Liviano – è stato caratterizzato dal soggettivismo esasperato, dal super io, dalla comunità quasi inesistente e dalla politica che, avendo smarrita ogni aspettativa pedagogica, ha cercato il facile consenso parlando il linguaggio della pancia al popolo affamato”. Con “Change”, Liviano prova guardare dalla porta che si apre su un campo verde, così come raffigurato nella copertina del libro, per osservare e capire se questo difficile momento che l’umanità sta attraversando possa essere strumento e stimolo per una fase due all’insegna della crescita culturale e valoriale o se, al contrario, lo ricorderemo solo come un incubo.

“La normale quotidianità – scrive Liviano -, scandita da tempi contingentati, appuntamenti, incontri, relazioni, lavoro e da mille altre cose, ci rende fortunatamente protagonisti delle nostre vite ma ha l’effetto di farci dimenticare di essere destinatari di un dono che ha un inizio e una fine. Poi arriva questo strano virus e tutti comprendiamo davvero come il virus, da solo, ci sottrae il ruolo di decisore e ci rende più chiaro che la vita è una sorta di comodato d’uso, con una scadenza che non stabiliamo noi. Come ho già avuto modo di dichiarare in una recente intervista, in una fase di soggettivismo esasperato, in cui ciascuno di noi pensa, anzi è convinto, di essere portatore dell’ultima parola, l’esperienza del virus, così difficile, provante, ci porta a comprendere che siamo in errore”.

Il libro (prezzo di copertina 13 €) – i diritti d’autore saranno donati in beneficenza per la costruzione di un oratorio nella parrocchia di Jocotàn, provincia di Chiquimula in Guatemala, dove sta svolgendo la sua missione eucaristica don Mimino Damasi – comprende anche i contributi, “a titolo gratuito per cui non posso che ringraziarli fraternamente”, di personalità importanti quali il vescovo di Cassano allo Jonio, don Ciccio Savino; l’ex sindaco di Torino, Valentino Castellani; l’ex presidente della Camera dei deputati, Luciano Violante; il sociologo Leonardo Palmisano; i giornalisti Marco Esposito (Il Mattino) e Alessandro Ferrucci (Il Fatto Quotidiano); il sociologo Mauro Magatti, docente Università Cattolica di Milano; il già ministro del Lavoro, Cesare Damiano; lo scrittore Francesco Carofiglio; il direttore del dipartimento di Sociologia dell’Università di Bari, Giuseppe Moro; il prof. Pompeo Fabio Mancini, docente universitario e formatore.

I prossimi appuntamenti sono domenica 26 luglio alle ore 20 a Lama nella parrocchia Regina Pacis (ospiti il dott. Morelli e il docente Fabio Mancini) ; l’1 agosto a Martina Franca c/o la Società artigiana; il 2 agosto nella parrocchia Sant’Egidio a Tramontone, con i professori Moro e Cassibba dell’Università degli studi di Bari, e il 20 agosto a a Statte.

Correlati

Commenta l'articolo: