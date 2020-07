Cgil Cisl Uil Taranto su internalizzazione lavoratori

CGIL CISL UIL e le Federazioni di Categoria interessate al processo di internalizzazione, hanno siglato, in data 20 luglio scorso, un accordo-cronoprogramma con la ASL di Taranto, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Stefano Rossi, dal Direttore Sanitario, dott. Gregorio Colacicco e dall’Amministratore Unico della Sanitaservice, che dà avvio alle procedure di internalizzazione di tutto il personale che svolge i servizi sanitari in affidamento.

L’intesa ha recepito gli esiti dei vari incontri precedenti delle Scriventi OO.SS. con la stessa Direzione ASL.

Tale operazione è stata resa possibile dopo che la Regione Puglia, con proprio atto propedeutico, ha adottato le linee guida in materia di “Organizzazione e gestione delle società in house delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”, modificando il D.G.R. 2126 del 25.11.2018.

I servizi da internalizzare, sono i seguenti:

1. Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;

2. Attività di gestione del servizio informativo aziendale e del correlato supporto tecnico operativo, ad eccezione delle attività di progettazione, implementazione e sviluppo software;

3. Attività di logistica integrata;

4. Attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza – Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 e seguenti;

Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti hanno convenuto di osservare il seguente cronoprogramma:

In riferimento ai servizi di cui ai nn. 1 –“Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale” e 2 –“ Attività di gestione del servizio informativo aziendale e del correlato supporto tecnico operativo, ad eccezione delle attività di progettazione, implementazione e sviluppo software”, di dare immediato avvio alle procedure di internalizzazione del servizio con affidamento alla Società Sanità Service ASL Taranto, che devono concludersi, improrogabilmente, entro e non oltre il 15 settembre p.v.;

I Servizi di cui al n.3 “Attività di logistica integrata”, vanno avviati rapidamente a trattazione per la conseguente definizione del transito che deve concludersi entro e non oltre la data di scadenza dell’affidamento del servizio stesso (marzo 2021). Di tanto va data tempestiva comunicazione all’attuale gestore che il servizio.

I Servizi di cui al punto n.4 “Attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza – Urgenza, nonché di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 e seguenti”, vanno adeguatamente predisposti nella previsione del transito, avviando l’immediata interlocuzione con la Regione Puglia per definire: il modello operativo-gestionale del servizio, l’individuazione da parte della stessa Regione delle risorse finanziarie supplementari, la definizione dei trattamenti in essere del personale che esperisce il servizio. Nell’immediatezza, si dovrà procedere, altresì, alla ricognizione di tutti gli operatori adibiti al servizio, sia dipendenti che volontari, stabilendo l’anzianità di impiego certificabile attraverso la documentazione presente nella Centrale del Servizio 118 della ASL TA. Successivamente alla formalizzazione degli aspetti descritti, saranno avviate le relative procedure con la massima sollecitudine.

In relazione a quest’ultimo aspetto, le Organizzazioni Sindacali, ritenendo non più procrastinabile tale percorso, hanno invitato la ASL di Taranto a concordare con la Regione Puglia la definizione dei percorsi anzi detti entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Le Organizzazioni Sindacali salutano con favore il raggiungimento dell’Accordo che consentirà di:

stabilizzare i lavoratori del settore, sottraendoli alle pericolose fluttuazioni dei cambi di appalto;

erogare servizi qualitativamente migliori, che beneficeranno delle risorse aggiuntive rivenienti dall’economie di gestione (i servizi pubblici hanno una minore onerosità finanziaria rispetto a quelli svolti in affidamento);

omogeneizzare i servizi in house, attraverso una gestione unitaria (Sanitaservice);

ricondurre quelli del Servizio 118 in ambito sanitario considerata la loro valenza strategica (Rete di emergenza/urgenza).

Rilevano, da ultimo, che la ASL di Taranto, in data 21 luglio scorso, ha emanato l’Avviso Pubblico con cui recepisce e da attuazione alla “clausola sociale” nei riguardi dei lavoratori Sincon, Exprivia, SPA e SDS (adibiti ai servizi informatici e CUP), confermando le intese raggiunte e conformandosi al cronoprogramma concordato con le Organizzazioni Sindacali Confederali.

I Segretari Generali Cgil Cisl Uil

P. Peluso – A. Castellucci – G. Turi

