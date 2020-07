Parco regionale del Mar Piccolo, Liviano: “Aggiunto un altro tassello”

La V Commissione consiliare ha approvato oggi all’unanimità il disegno di legge finalizzato all’istituzione del Parco regionale del Mar Piccolo, già approvato in Giunta regionale nei giorni scorsi. Un ulteriore tassello di questo lungo percorso avviato già da oltre due anni, è stato pertanto realizzato. Manca un solo passaggio per la definitiva istituzione del Parco: l’approvazione in Consiglio regionale che dovrebbe avvenire il 28 luglio prossimo. “Sono molto contento – dichiara il consigliere Liviano – perché questo progetto condiviso con tantissimi operatori sociali, economici e culturali della città e sostenuta da oltre 20.000 firme raccolte in pochi giorni nel periodo natalizio, ha compiuto un ulteriore passaggio in avanti.

Per questo ho necessità di ringraziare tanti: innanzitutto l’assessore Pisicchio e gli uffici coordinati dall’ing Valenzano, per aver lavorato con competenza e professionalità in questi anni, tutti i colleghi della Commissione che, a prescindere dal partito di appartenenza, hanno oggi votato all’unanimità, il presidente della Commissione Vizzino e i dirigenti dell’ufficio Consiglio dr.ssa Del giudice e della commissione Dr.ssa De Cosmo”… Se davvero il Consiglio il 28 luglio prossimo riuscirà ad approvare in maniera definitiva il progetto del Parco, Taranto sarà dotata di una testimonianza concreta che prova a raccontare veramente, e non solo nei mille annunci di cui è portatrice spesso la politica, una nuova narrazione della città”.

(foto di repertorio)

