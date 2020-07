Leporano, il centro storico si rifà il look

Dopo l’avvio dei lavori di rifacimento del manto stradale che hanno interessato la litoranea e la strada esterna per Talsano, sono partiti nei giorni scorsi gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in tutto il centro storico. Un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Damiano e, in particolare, dall’assessore alla Polizia Locale, Filippo Pavone.

Gli interventi programmati prevedono un restyling di tutta la segnaletica orizzontale del centro cittadino con nuove strisce per parcheggi, attraversamenti pedonali, linee di mezzeria, aree riservate per scarico e carico merci e aree di sosta per disabili.

I lavori, nello specifico, riguardano via Dante, Via Vittorio Emanuele, Via Trieste, Via Estramurale, Piazza Maria Immacolata, Via Porta Taranto e Via De Gasperi.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è l’assessore alla Polizia Locale, Filippo Pavone: “Questo progetto rappresenta la volontà della nostra Amministrazione Comunale di riqualificare il centro storico e soprattutto di garantire una maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e bambini. Si tratta di interventi attesi da molto tempo che restituiscono, sotto il profilo della sicurezza stradale, decoro e ordine nel cuore del nostro paese”.

