Grottaglie: avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta

Dal prossimo agosto 2020 parte il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. I cittadini in questi giorni stanno ricevendo la visita degli operatori della Teorema Spa, incaricati della consegna a domicilio delle pattumelle che, lo ricordiamo a beneficio di tutti, sono identificabili attraverso cartellini di riconoscimento marchiati “Teorema Spa e Comune di Grottaglie”.

Per le utenze domestiche sono in consegna 5 pattumelle di colore diverso (marrone, verde, giallo, blu e grigio), un sottolavello di colore marrone per l’organico, il calendario dei ritiri e la fornitura per un anno delle buste biodegradabili. Ricordiamo che i bidoni che i cittadini riceveranno non sono pensati solo per stare in cucina sotto il lavandino. In casa nessuno dovrà cambiare le abitudini consolidate e potrà continuare ad utilizzare il sistema di differenziazione di sempre, portando poi i rifiuti differenziati nei bidoni del kit per la sola esposizione su strada affinché l’operatore possa svuotarli in base al calendario di raccolta.

Nei condomini più grandi, superiori alle 4 unità abitative, su istanza presentata degli amministratori di condominio e/o capo condomino, è possibile inoltrare richiesta di carrellati condominiali che dovranno essere posizionati su area condominiale ed essere esposti su pubblica via solo per lo svuotamento.

In questa fase è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, affinché per il 3 agosto, data individuata per l’avvio del porta a porta in tutta la città, ci sia la totale copertura della distribuzione dei mastelli. A tal proposito, gli operatori della Teorema stanno lasciando un avviso agli utenti non presenti in casa per sollecitare il ritiro del kit presso l’info-point situato sulla via per Montemesola a circa 250 metri dal Cimitero Comunale.

Le utenze domestiche con bambini fino a tre anni o con persone adulte che per ragioni di salute fanno uso continuativo di pannoloni e/o traverse copriletto possono inoltrare richiesta di mastello aggiuntivo, di colore rosso, per la raccolta differenziata di pannolini, pannoloni. Per attivare il servizio, è necessario compilare il modulo presente sul sito del Comune di Grottaglie che è possibile recapitare all’indirizzo di posta elettronica igiene.grottaglie@teoremaspa.it oppure ggdd@comune.grottaglie.ta.it. Il ritiro di tali rifiuti avviene 6 giorni su 7 (dal lunedì al sabato) esclusi i festivi.

Si ricorda che, il Centro Comunale di Raccolta resta a disposizione gratuitamente per il conferimento dei rifiuti differenziati, degli ingombranti e di tutti quei rifiuti che per volume e/o tipologia non sia possibile conferire nei mastelli in dotazione alle utenze domestiche. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che, per questioni lavorative, non hanno possibilità di recarsi presso l’isola ecologica durate i giorni feriali la stessa sarà a disposizione dei cittadini anche la domenica mattina osservando apertura dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Un serie di servizi a chiamata, sempre gratuiti, completano l’offerta che la società Teorema Spa mette a disposizione dei cittadini. Sarà possibile prenotare il ritiro a domicilio della raccolta dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, come divani, mobili, elettrodomestici e altre tipologie di rifiuti. Per le utenze domestiche sarà possibile prenotare al numero verde 800 131 026 il ritiro al piano stradale fino a 1 mc di materiale (massimo 4 pezzi). Ma sarà possibile anche prenotare il ritiro di sfalci e potature, indumenti usati, olio esausto e toner e cartucce in quantitativi non trasportabili autonomamente dal cittadino presso il Centro di Raccolta Comunale.

Infine, dal 3 agosto il calendario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, con modalità domiciliare porta a porta per le utenze domestiche e commerciali nel territorio comunale, subirà qualche piccola modifica.

Per le utenze domestiche si osserverà un calendario unico valido per tutto l’anno solare. A seguito delle numerose assemblee di quartiere, nelle quali abbiamo raccolto le esigenze dei cittadini, questa amministrazione ha apportato delle modifiche ai giorni di ritiro l’organico sarà ritirato tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e sabato) e la raccolta del vetro passa dal ritiro ogni 15 giorni a quattordicinale.

Per le attività non domestiche invece sono previsti due calendari: invernale (1 ottobre – 30 aprile) ed estivo (1 maggio – 30 settembre). I ritiri per il periodo estivo prevedono un potenziamento per le attività di ristoro del centro storico e perimetro urbano con svuotamenti giornalieri per l’organico, plastica e metalli e vetro.

E’ una grande sfida che necessariamente deve passare da un cambiamento culturale e soprattutto dalle nostre abitudini nella gestione dei rifiuti che quotidianamente produciamo. Qualche anno fa, la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti partiva con il motto “il miglior rifiuto è quello non prodotto”. Pensare in un’ottica di riduzione dei rifiuti cercando di non crearne di nuovi è l’arma vincente per raggiungere ottime percentuali di raccolta differenziata. Al momento dell’acquisto dovremmo privilegiare prodotti con imballaggi poco ingombranti o che possono essere riutilizzati. Preferire i vuoti a rendere, le ricariche o i prodotti alla spina e limitare al massimo l’usa e getta.

Lo rende noto Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

