CTP: servizio di collegamento con l’Aeroporto di Brindisi

A partire dallo scorso 1 luglio è stato riattivato il collegamento (effettuato dai pullman della CTP) Taranto – Grottaglie – Brindisi Aeroporto «Papola Casale» e ritorno. Le corse osserveranno i consueti orari previsti e, peraltro, pubblicati sul sito www.ctptaranto.com.

E’, inoltre, prevista la prenotazione obbligatoria utilizzando l’applicazione Mycicero. Per ogni informazione in merito, si può contattare il numero 099/4730272 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 .

« CTP S.p.A. – commenta l’amministratore unico dell’azienda, Egidio Albanese – offre dei servizi efficienti per collegare il capoluogo ionico con l’aeroporto brindisino. E lo fa anche quest’anno, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria Covid, ma – assicura Albanese – in condizioni di massima sicurezza per i suoi dipendenti e per i passeggeri».

Per il massimo dirigente della CTP S.p.A., «in questo modo, i cittadini che intendano muoversi in Italia o in Europa utilizzando gli aerei possono, quindi, raggiungere lo scalo senza aggiungere agli oneri già sostenuti per l’acquisto del biglietto aereo altri costi – aggiunge Egidio Albanese – per il parcheggio della propria auto nel piazzale antistante il “Papola Casale” ed anche naturalmente per le spese di carburante per raggiungere la città adriatica.

Scegliendo i mezzi della CTP, invece, si potrà prendere l’aereo senza ulteriori stress, in assoluta comodità e con un costo di trasporto decisamente inferiore rispetto ad altri mezzi. E, non da ultimo, chi salirà a bordo degli autobus dell’Azienda di trasporto Pubblico Locale di Taranto per arrivare a Brindisi darà un contributo all’ambiente riducendo così le emissioni in atmosfera prodotte dalle auto private che, senza il CTP, sarebbero dirette all’aeroporto».

