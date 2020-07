Polysemi, eventi finali dei workshop teatrali

Cartoline dalla Puglia. Nell’ambito del Progetto Interreg 2014-2020 Polysemi, finalizzato alla creazione di un “Parco dei viaggi letterari in Grecia e Magna Grecia”, in scena, al TaTÀ di Taranto, in via Deledda al quartiere Tamburi, gli eventi finali dei due workshop teatrali (gratuiti della durata di 20 ore ciascuno) promossi dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Leader Beneficiary, e affidati alla conduzione della cooperativa teatrale Crest.

Mercoledì 29 luglio sarà proposto “In viaggio”, atto conclusivo del laboratorio per adulti (over 25 anni) condotto da Sandra Novellino, Delia De Marco e Giuseppe Marzio, che ha lavorato sulle suggestive descrizioni paesaggistiche di Janet Ross, scrittrice e giornalista inglese di metà Ottocento che in Puglia trovò un mondo che non pensava potesse esistere, innamorandosene.

Mentre martedì 4 agosto verrà presentato “… ci sarà allegria anche in agonia”, atto conclusivo del laboratorio per giovani (under 25 anni) diretto da Giovanni Guarino e Nicoletta D’Ignazio, che si è soffermato su alcune opere di Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino, convinto assertore che dalla periferia si vedono tante realtà che sfuggono a prima vista. Alla realizzazione delle due performance aperte al pubblico hanno collaborato anche Leopoldo Calò (musiche), Peppe Frisino (scenografia) e Maria Martinese (costumi). Sipario ore 20. Ingresso gratuito, solo su prenotazione ai numeri 366.3473430 – 320.6854893, nel rispetto rigoroso dello stato di emergenza sanitaria e delle disposizioni governative per il contenimento del Covid-19.

