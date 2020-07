Martina Calcio: Massimo Pizzulli Nuovo Allenatore

Era già nell’aria la voce dell’arrivo di Massimo Pizzulli come nuovo allenatore dell’Asd Martina Calcio 1947 e la firma è avvenuta nella tarda serata di ieri.

Il nome di Pizzulli, classe 1972, è legato alla storia del Martina Calcio da quando – negli anni della C2 e C1 – ha indossato la maglia biancoazzurra da centrocampista diventando un vero pilastro e idolo dei tifosi martinesi.

“Entrare in città è sempre una grande emozione, ricordo la città imbandierata, il Tursi pieno e festante, la tifoseria Martinese si è sempre distinta in tutta Italia, quindi il mio è un ritorno ad una città che mi ha sempre accolto con affetto ed entusiasmo e mi ha regalato grandi soddisfazioni come calciatore e mi auguro in futuro anche da Mister.” Sono queste le prime dichiarazioni del nuovo tecnico biancoazzurro che continua: “La nuova società riparte da zero con un progetto serio e lungimirante, ma sono certo che la città avrà la pazienza di accompagnare la squadra in questo cammino di crescita. Torno a Martina davvero con grandissimo entusiasmo e mi auguro di vivere nuovamente bei momenti di festa e di sport con lo stadio pieno.”

Mister Pizzulli arriva a Martina Franca con il suo staff tecnico: Vincenzo Moncelli allenatore in seconda, Lorenzo Fasciano preparatore dei portieri, Riccardo Liso preparatore atletico.

Il tecnico annovera tra le proprie esperienze da allenatore l’ottima stagione 2019/2020 a Corato, il quarto posto raggiunto a Bitonto in Serie D (2018/2019), oltre a vantare grandi piazze come Cerignola, Barletta e Trani, dove ha conquistato una Coppa Italia regionale di Eccellenza, approdando successivamente alla finalissima nazionale.

