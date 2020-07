Chiusura temporanea Consultorio Tramontone

L’ASL Taranto rende noto che, a decorrere dal 27 luglio al 7 agosto 2020, la sede del Consultorio nel quartiere Tramontone sarà temporaneamente chiusa al pubblico, per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della struttura. Gli utenti potranno comunque rivolgersi alle altre sedi consultoriali, che assicureranno la normale attività istituzionale.

A decorrere dal 3 agosto, inoltre, saranno avviati i lavori di rifacimento – già previsti – per messa in sicurezza dei locali ubicati al piano terreno del Poliambulatorio del Tramontone, il cui termine lavori previsto (e già annunciato) è per il 31 agosto 2020. Di conseguenza, saranno temporaneamente sospese l’attività radiologica e l’attività del punto prelievi: quest’ultima sarà assicurata presso la sede di via Scotti/via Ancona.

