Grande piano strade e marciapiedi, terminati i lavori in via Roma

Chiuso un altro cantiere del grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci. Si tratta di via Roma, intervento iniziato a metà giugno, strada ora riaperta al traffico e completamente risagomata, con l’eliminazione dell’avvallamento che rendeva difficoltoso il transito e il ripristino dei marciapiedi.

L’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha effettuato un sopralluogo questa mattina, descrivendo la natura dell’intervento. «Abbiamo effettuo un profondo scavo della sede stradale – ha spiegato – per risalire alle cause dell’avvallamento, mettendo in sicurezza la condotta dell’Acquedotto che stava provocando il cedimento».

Terminato questo cantiere, ne sarà immediatamente aperto un altro in via Messapia, per il rifacimento di asfalto e marciapiedi nell’area adiacente i Giudici di Pace.

