Taranto, Bonelli (Verdi): Esposto su ruolo del CSM su vicenda Capristo

“Era il 3 luglio 2019 e pubblicamente chiedevo al CSM di valutare la sospensione dalle sue funzioni il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo perché alle riunioni in procura sulla richiesta di patteggiamento nel processo “Ambiente Svenduto” partecipava anche l’avvocato Piero Amara coinvolto nel processo Eni o sistema Siracusa, inchiesta che coinvolse il 2 luglio anche il procuratore Capristo.” Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli che aggiunge:

“Sia l’avvocato Amara e il procuratore Capristo continua l’esponente dei Verdi furono coinvolti nell’indagine sul depistaggio dell’indagine Eni, mentre il procuratore di Taranto rimase indagato per abuso d’ufficio.”

“Nonostante le vicende giudiziarie di Amara fossero pubbliche, coinvolto nello scandalo delle sentenze pilotate del Consiglio di Stato – continua l’esponente dei Verdi- l’avvocato partecipò a delle riunioni in procura insieme all’ufficio commissariale per analizzare la vicenda del patteggiamento su Ilva.”

“ Il CSM non intervenne mai- ricorda Bonelli- e il procuratore Capristo rispose dopo poche ore alla mia richiesta al Csm affermando che l’avvocato Amara non era stato invitato dalla procura ma dall’ufficio commissariale: perché una persona indagata per corruzione e poi arrestata poteva partecipare a riunioni negli uffici della procura che riguardavano l’andamento del processo Ambiente Svenduto? Perché dopo l’arrivo dell’avviso di garanzia a Capristo, 2 luglio 2019, per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta Eni la stessa inchiesta dover era coinvolto l’avvocato Palamara, il Csm non adottò nessun provvedimento?“

“Il CSM deve una risposta e per questo invieremo un esposto al ministro della Giustizia affinché sia fatta luce su tutti questi interrogativi che pesano sulla vita dei cittadini e delle cittadine di Taranto, una città che paga un prezzo drammatico di vite per l’inquinamento” conclude Bonelli.

