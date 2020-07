“Non solo classica”: suonano le giovani chitarre tarantine

Continua la quarta edizione del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” che, nato da un’idea del M° Maria Ivana Oliva, Presidente dell’associazione musicale “Guitar Artium”, pone i riflettori sulla “chitarra” con l’intento di offrire al territorio un connubio di musica di qualità e valorizzazione dei siti storici e paesaggistici della nostra città.

Dopo i primi tre concerti che hanno portato ad esibirsi a Taranto alcuni dei più importanti chitarristi italiani, ora il Festival dedica una serata ai giovani talenti locali.

Nel concerto “Non solo classica”, infatti, diretti dal M° Maia Ivana Oliva si esibiranno i giovani chitarristi della “Orchestra “Andrés Segovia” e i giovanissimi venti musicisti – massimo 15 anni – che hanno partecipato alla Summer School della manifestazione.

Il concerto “Non solo classica” si terrà, alle ore 21.00 di martedì 21 luglio, presso il Chiostro della Chiesa Regina Pacis di Lama.; l’evento è con ingresso libero con prenotazione: info 347.1790060 – e-mail: guitar.artium@libero.it – www.associazioneguitarartium.com.

Il programma del concerto “Non solo classica” prevede l’esecuzione brani di Charpentier, Bizet, Bach e un repertorio di danze popolari.

La Summer School della quarta edizione del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”, tenuta dal M° Maria Ivana Oliva, ha tenuto impegnati i giovani allievi dell’orchestra “Andrés Segovia” per due settimane. Circa venti bambini e ragazzi hanno così studiato un repertorio in ensemble dando vita ad uno spettacolo allegro e dai toni estivi.

Lo spirito di questa esperienza estiva è far sì che la musica diventi per ogni ragazzo un veicolo di socializzazione e possa rappresentare una compagna dove rifugiare le proprie emozioni nel corso della sua vita. Non è mancata, tuttavia, la dimensione formativa della musica d’insieme che aiuta a rafforzare le competenze ritmiche e musicali di un musicista.

Il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” gode del patrocinio di Comune di Taranto, CSV Taranto, Istituto di Studi Superiori “G. Paisiello”, Regione Puglia, importanti Istituzioni e organismi che hanno riconosciuto il suo ruolo per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio.

