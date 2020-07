Viale del Tramonto, pulizia radicale della spiaggia

Uno dei luoghi maggiormente frequentati d’estate dai tarantini, la spiaggia di viale del Tramonto, è stato interessato da un radicale intervento di pulizia.

“Kyma Ambiente – Amiu”, con un impiego straordinario di uomini e mezzi, ha rimosso tutti i rifiuti presenti sul litorale, effettuando un setacciamento della sabbia per recuperare anche i materiali sotterrati. L’intervento si è spinto fino alle aree più arretrate dell’arenile, comunemente usate dai bagnanti per consumare i pasti.

Lungo la spiaggia, inoltre, sono stati posizionati dei contenitori per rifiuti che si aggiungono a quelli già presenti lungo viale del Tramonto, proprio per facilitare il corretto conferimento da parte dei bagnanti. «Ci appelliamo proprio al loro buon senso – le parole del primo cittadino Rinaldo Melucci –, affinché da fruitori di quel luogo suggestivo sappiano esserne anche custodi. Basta poco per preservare quella bellezza, basta utilizzare i contenitori per i rifiuti e, magari, evitare di abbandonare i sacchetti per terra se si trovano già pieni. Perché i rifiuti che abbandoniamo in spiaggia finiscono per ritornare a noi con gli interessi: inquinano i mari, le microplastiche entrano nella catena alimentare dei pesci e, di conseguenza, sulle nostre tavole».

L’intervento sulla spiaggia di viale del Tramonto segue i numerosi effettuati precedentemente per recuperare i cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada. In quell’area è stato effettuato anche un intervento di rimozione temporanea della Posidonia spiaggiata.