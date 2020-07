Rientra a casa ubriaco e rompe la testa alla moglie, arrestato

I carabinieri delle Stazioni Taranto Principale e San Cataldo sono intervenuti in un appartamento situato in una palazzina del borgo dove era stata segnalata una accesa lite in famiglia. Giunti sul posto i militari hanno notato subito che, nonostante le rassicurazioni iniziali fornite dall’uomo che ha loro aperto la porta, c’era qualcosa che non andava. Infatti, quando, dopo non poche insistenze, sono riusciti a vedere la moglie dell’uomo hanno notato una vistosa ferita sanguinante sulla fronte di questa.

A quel punto i militari sono riusciti a conquistare la fiducia della donna che ha raccontato loro di come, anche quella sera, il marito era rincasato ubriaco e aveva dato in escandescenze insultandola e colpendola con violenza in testa con una pentola metallica.

I carabinieri quindi hanno allertato il 118 sia per far medicare la ferita della donna sia per far sottoporre a visita psichiatrica l’uomo, che non accennava a calmarsi. Dopo aver ricevuto le dovute cure la donna ha formalizzato la denuncia nei confronti del marito e i militari, alla luce della gravità dei fatti e sentita l’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto all’arresto dell’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di parenti.

Massafra: partecipano ad una rissa, i CC arrestano 4 soggetti

Nella mattinata i carabinieri della Stazione di Massafra (TA) hanno tratto in arresto due ragazzi massafresi, di 27 e 23 anni, e due extracomunitari, entrambi 21enni domiciliati a Pulsano (TA) e Taranto- che insieme ad altri 5 italiani del posto hanno partecipato ad una rissa nel centro storico- la sera del 23 maggio 2020, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura.

Nella serata del 23 maggio scorso, nonostante i divieti imposti dall’emergenza epidemica, tuttora in corso, è stata segnalata, al numero di emergenza “112”, una violenta rissa, nel centro storico di Massafra, ma all’arrivo dei carabinieri, i partecipanti si davano a precipitosa fuga, disperdendosi nei vicoli del quartiere “Gesù bambino”.

Le tempestive e serrate indagini avviate dai militari, condotte mediante la visione di immagini di telecamere di video-sorveglianza presenti nell’area e l’ascolto di alcuni testimoni, hanno permesso di ricostruire lo svolgimento degli eventi, consentendo l’identificazione dei protagonisti della rissa, ben 9 soggetti, (di cui due di nazionalità egiziana), alcuni dei quali, specificatamente quelli colpiti dalla misura cautelare, armati di bastoni e coltelli.

Inoltre, sul posto, a seguito del sopralluogo, è stato rinvenuto e opportunamente sequestrato un coltello, abbandonato durante la fuga, mentre il movente dei dissidi fra i soggetti extracomunitari e quelli del posto sembra verosimilmente da ricercare in futili e pretestuosi motivi.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive dimore.

