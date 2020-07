Polizia Locale, attività contro la violazione del Codice della Strada

Il gruppo motociclisti della Polizia Locale ha operato una serie di controlli su strada nella giornata di ieri.

Durante questa attività, gli operatori hanno fermato in corso Due Mari un motociclista per guida senza casco, senza assicurazione, senza targa e senza patente. Dagli accertamenti effettuati, il numero di telaio del mezzo è risultato corrispondente a uno oggetto di furto: il conducente è stato informato che sarà stato sottoposto a indagini in merito al reato di ricettazione.

Sono state elevate numerose sanzioni, inoltre: 3 per mancanza di assicurazione; 4 per veicoli in stato di abbandono; 2 per mancanza di documenti; 2 per sosta selvaggia; 4 per guida senza casco; 2 per guida senza patente; 1 per guida senza targa.

Saranno effettuati controlli più serrati, per garantire un’estate sicura per i cittadini soprattutto in questa fase delicata.

L’amministrazione Melucci ha impegnato la Polizia Locale, anche in coordinamento con le altre forze dell’ordine, in un’azione che ha l’obiettivo di accompagnare la transizione e il cambiamento in atto, con una maggiore percezione di sicurezza e legalità.

